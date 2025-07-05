Wildberries начал тестировать сервис такси в Беларуси

Для участия в тесте нужно оставить заявку. Он называется WB Taxi, пишет «Прайм». Опробовать его в Минске смогут пользователи маркетплейса — для этого нужно авторизоваться на сайте и оставить заявку. Если её одобрят, на электронную почту придёт ссылка на скачивание приложения.Цель испытаний — протестировать сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функции.Компания использует в сервисе собственную навигационную систему, разработанную командой Wildberries.Тесты продлятся несколько месяцев, финальный этап — поиск «зон для доработки», сбор обратной связи и оценка продукта на соответствие ожиданиям перед официальным запуском. Когда он произойдёт — неизвестно.Скриншот vc.ru#новости #wildberries