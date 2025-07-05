Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
AI
Образование
Карьера
Телеграм
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Wildberries начал тестировать сервис такси в Беларуси

Для участия в тесте нужно оставить заявку.

  • Он называется WB Taxi, пишет «Прайм». Опробовать его в Минске смогут пользователи маркетплейса — для этого нужно авторизоваться на сайте и оставить заявку. Если её одобрят, на электронную почту придёт ссылка на скачивание приложения.
  • Цель испытаний — протестировать сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функции.
  • Компания использует в сервисе собственную навигационную систему, разработанную командой Wildberries.
  • Тесты продлятся несколько месяцев, финальный этап — поиск «зон для доработки», сбор обратной связи и оценка продукта на соответствие ожиданиям перед официальным запуском. Когда он произойдёт — неизвестно.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #wildberries

4
1
1
27 комментариев