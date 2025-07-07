Фото: электросамокаты «МТС Юрент» в Санкт-Петербурге с крупными номерами для фиксации нарушений

В 2024 году большие номера для фиксации нарушений камерами начали устанавливать сервисы проката электросамокатов в Москве.Кикшеринг рассказал, что начал оснащать электросамокаты в Санкт-Петербурге увеличенными индивидуальными номерами в рамках договоренностей с местным комитетом по транспорту. В ближайшее время они появятся на всех устройствах сервиса в городе.Источник: «МТС Юрент»Номера выполнены из светоотражающей плёнки без ламинации — это позволит считывать их в темноте. В сервисе отметили, что номера удобны для считывания на пешеходных переходах. Неспешивание — одно из самых частых нарушений ПДД на самокатах.В июле 2025 года в Санкт-Петербурге ужесточили правила для пользователей средств индивидуальной мобильности. Они могут передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам со скоростью не выше 10 км/ч.Курьерам ограничили зоны передвижения на самокатах и велосипедах. Отдельно власти прописали зоны, в которых нельзя передвигаться всем пользователям СИМ с электродвигателем. Нарушителей новых запретов планируют вычислять по камерам, писала «Фонтанка».#новости #электросамокаты