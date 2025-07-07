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Таня Боброва
Транспорт

Петербургский Пулково закроет курительную комнату на «небольшой ремонт» спустя неделю после введения платы за посещение

На неопределённый срок.

  • Комнату для курения закроют в ночь на 8 июля 2025 года, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Она будет закрыта по «техническим причинам», которые в том числе включают «небольшой ремонт».
  • Петербургский аэропорт ввёл плату в 500 рублей за посещение курительной комнаты 30 июня 2025 года. В Пулково объясняли, что её содержание требует затрат на уборку и обслуживание, а обязанности пускать в неё бесплатно у аэропорта нет.
  • Кроме того, комната рассчитана только на шесть человек, но количество посетителей «регулярно превышало разрешенное». Из-за этого в терминале было задымление, отмечали в аэропорту и добавляли: бесплатная альтернатива есть — это оборудованные зоны для курения на улице перед зданием терминала.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fpulkovo_led%2F4372&postId=2085362" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Пулково</a>
Источник: Пулково

#новости #пулково

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