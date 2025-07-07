Петербургский Пулково закроет курительную комнату на «небольшой ремонт» спустя неделю после введения платы за посещение

На неопределённый срок.Комнату для курения закроют в ночь на 8 июля 2025 года, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Она будет закрыта по «техническим причинам», которые в том числе включают «небольшой ремонт».Петербургский аэропорт ввёл плату в 500 рублей за посещение курительной комнаты 30 июня 2025 года. В Пулково объясняли, что её содержание требует затрат на уборку и обслуживание, а обязанности пускать в неё бесплатно у аэропорта нет.Кроме того, комната рассчитана только на шесть человек, но количество посетителей «регулярно превышало разрешенное». Из-за этого в терминале было задымление, отмечали в аэропорту и добавляли: бесплатная альтернатива есть — это оборудованные зоны для курения на улице перед зданием терминала.Источник: Пулково#новости #пулково