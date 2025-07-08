Петербургский аэропорт Пулково сделал курительную комнату снова бесплатной

С 1 июля 2025 года вход в неё стоил 500 рублей.Источник: ПулковоСделали это «по многочисленным просьбам» и «учитывая сложность ситуаций в аэропортах», сообщил Пулково. «Фонтанка» писала, что из-за коллапса 5 и 6 июля 2025 года из-за многочисленных задержек и отмен рейсов в аэропорту скопилось огромное количество людей. Зону для курения использовали непрерывно, она не справилась с нагрузкой.7 июля комнату закрыли по техническим причинам на «небольшой ремонт», он закончился в 00:00 мск 8 июля.Петербургский аэропорт ввёл плату в 500 рублей за посещение курительной комнаты 30 июня 2025 года. В Пулково объясняли, что её содержание требует затрат на уборку и обслуживание, а обязанности пускать в неё бесплатно у аэропорта нет.Кроме того, комната рассчитана только на шесть человек, но количество посетителей «регулярно превышало разрешённое». Из-за этого в терминале было задымление, отмечали в аэропорту и добавляли: бесплатная альтернатива есть — это оборудованные зоны для курения на улице перед зданием терминала.#новости #пулково