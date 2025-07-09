Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья

Вместо него — свободное место, куда можно поставить вещи или переноску для питомца.Источник здесь и далее: BentleyАвтопроизводитель представил EXP 15 — концепт своего первого электромобиля, пишет Carscoops. Это трёхдверный спортивный седан «премиум-класса».Передних двери — две, задняя — одна. При этом в машине нет переднего пассажирского сиденья: вместо этого в свободном пространстве можно поставить вещи или установить переноску для питомца. Для этого в компании разработали специальную лежанку.В передней части машины расположена закрытая решётка с подсветкой светодиодами. Хотя она не нужна для охлаждения двигателя, Bentley хочет превратить её в «произведение искусства». Фары — вертикальные, есть подсветка на бампере и возле передних дверей.Длина машины — 5000 см, других подробностей нет.Заднее сиденье можно повернуть, чтобы было удобнее выйти из машины, передвинуть вперёд, чтобы сидеть рядом с водителем, либо перевести в положение лёжа.В компании отметили, что финальная версия может отличаться от концепта, но тот даёт понимание, как примерно будет выглядеть электромобиль.#новости #bentley #электромобили