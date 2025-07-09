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Евгения Евсеева
Транспорт

Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья

Вместо него — свободное место, куда можно поставить вещи или переноску для питомца.

Источник здесь и далее: Bentley
Источник здесь и далее: Bentley
  • Автопроизводитель представил EXP 15 — концепт своего первого электромобиля, пишет Carscoops. Это трёхдверный спортивный седан «премиум-класса».
  • Передних двери — две, задняя — одна. При этом в машине нет переднего пассажирского сиденья: вместо этого в свободном пространстве можно поставить вещи или установить переноску для питомца. Для этого в компании разработали специальную лежанку.
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
  • В передней части машины расположена закрытая решётка с подсветкой светодиодами. Хотя она не нужна для охлаждения двигателя, Bentley хочет превратить её в «произведение искусства». Фары — вертикальные, есть подсветка на бампере и возле передних дверей.
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
  • Длина машины — 5000 см, других подробностей нет.
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
  • Заднее сиденье можно повернуть, чтобы было удобнее выйти из машины, передвинуть вперёд, чтобы сидеть рядом с водителем, либо перевести в положение лёжа.
  • В компании отметили, что финальная версия может отличаться от концепта, но тот даёт понимание, как примерно будет выглядеть электромобиль.
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья
Bentley представила концепт своего первого электромобиля — без переднего пассажирского сиденья

#новости #bentley #электромобили

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