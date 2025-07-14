В Благовещенске ввели полный запрет электросамокатов

За передвижение или размещение СИМ на территории города предусмотрен штраф до 150 тысяч рублей.Запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) начал действовать с 14 июля 2025 года, рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём Telegram-канале.По его словам, сначала городские власти «пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов» и ограничили передвижение в центре, но «проблема» переместилась в другие районы, где движение СИМ стало «ещё более бесконтрольным». От жителей поступали «сотни жалоб».Имамеев добавил, что запрет ввели в соответствии с законом, который приняло Заксобрание Амурской области в конце июня 2025 года. Документ предполагает штрафы: за размещение СИМ или передвижение на них в запретных зонах — от 2000 до 3000 рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 80 тысяч до 100 тысяч рублей для юрлиц.Нарушение полного запрета на размещение и передвижение на СИМ на территориях общего пользования влечёт штрафы: от 3000 до 5000 рублей для граждан, от 15 тысяч до 25 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 150 тысяч рублей для юрлиц.Штрафы также предусмотрены за нарушение требований к местам, «предназначенным для размещения СИМ на территориях общего пользования», и вовремя не освобождённые от СИМ зоны, на которых ввели запрет электросамокатов.Источник: Telegram-канал «Имамеев LIVE»Региональное издание «Амурская правда» пишет, что Благовещенск стал первым городом в России, полностью запретившим использование электросамокатов.Территориальные и прочие ограничения действуют и в других городах. Например, в Санкт-Петербурге запретили передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам со скоростью выше 10 км/ч и ввели «запретные» зоны. В Москве ввели «медленные» зоны с ограничением скорости до 5-15 км/ч.#новости #электросамокаты