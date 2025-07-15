«Яндекс Карты» начали в тестовом режиме показывать актуальные сигналы светофоров в одном из городов в Казахстане

Водители смогут увидеть, какой сейчас сигнал, и таймер его смены на смартфоне.Отображение сигналов светофоров в реальном времени запустили в пилотном режиме в Костанае, рассказала компания.Это может уменьшить количество резких манёвров или задержек у стоп-линии — как следствие, количество аварий на перекрёстках, считают в компании.В будущем приложение сможет рекомендовать скорость, при которой с большей вероятностью можно проехать маршрут в «зелёной волне». Информация о сигналах повысит точность прогноза времени прибытия и карты загруженности дорог.Источник: «Яндекс Карты»Nur.kz добавляет, что информация о светофорах доступна в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор», а также в их версиях для Apple CarPlay и Android Auto. Проект запустили в сотрудничестве с акиматом Костанайской области, уточняет издание.В апреле 2025 года актуальные сигналы светофоров при поездках по Москве начал показывать «2ГИС». Тогда же «Яндекс Карты» представили технологию отображения сигнала светофора.#новости #яндекскарты