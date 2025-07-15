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Таня Боброва
Транспорт

В Елабуге запретили прокат электросамокатов

Для них нет инфраструктуры.

  • О запрете проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) пишет «Татарстан 24» со ссылкой на администрацию района. Власти пояснили, что инфраструктура города пока не готова: нет велодорожек, выделенных полос, разметки и знаков.
  • При попытках «несанкционированного размещения пунктов проката» самокаты будут увозить на штрафстоянку. «Бизнес Online» отмечает, что кикшеринги Whoosh и «МТС Юрент» в Елабуге не работают.
  • В Казани аренда электросамокатов запрещена в центре города, писало издание.
  • В июле 2025 года полный запрет на размещение и использование СИМ ввели в Благовещенске. Нарушителей будут штрафовать. «Амурская правда» отмечала, что город стал первым в России, полностью запретившим использование электросамокатов.
Источник: «Бизнес Online»
Источник: «Бизнес Online»

#новости #электросамокаты

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