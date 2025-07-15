В Елабуге запретили прокат электросамокатов

Для них нет инфраструктуры.О запрете проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) пишет «Татарстан 24» со ссылкой на администрацию района. Власти пояснили, что инфраструктура города пока не готова: нет велодорожек, выделенных полос, разметки и знаков.При попытках «несанкционированного размещения пунктов проката» самокаты будут увозить на штрафстоянку. «Бизнес Online» отмечает, что кикшеринги Whoosh и «МТС Юрент» в Елабуге не работают.В Казани аренда электросамокатов запрещена в центре города, писало издание.В июле 2025 года полный запрет на размещение и использование СИМ ввели в Благовещенске. Нарушителей будут штрафовать. «Амурская правда» отмечала, что город стал первым в России, полностью запретившим использование электросамокатов.Источник: «Бизнес Online»#новости #электросамокаты