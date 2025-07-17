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Таня Боброва
Транспорт

Uber инвестирует $300 млн в производителя электромобилей Lucid в рамках сделки о запуске роботакси

Акции Lucid Group на Nasdaq на фоне новостей растут на 34% — до $3,06 за штуку. Бумаги Uber торгуются почти без изменений.

  • В течение шести лет, начиная с 2026 года, Uber планирует купить и ввести в эксплуатацию 20 тысяч внедорожников Lucid Gravity, которые оснастят технологией автономного вождения от стартапа Nuro. Об этом пишет Reuters со ссылкой на компании.
  • В рамках сделки Uber инвестирует «сотни миллионов долларов» в Lucid и Nuro, из которых $300 млн — в Lucid. По словам источника TechCrunch, инвестиции в Nuro превысят сумму инвестиций в Lucid. Такси-сервис также получит место в совете директоров Nuro, пишет The Verge.
  • Компании планируют запустить роботакси в США в 2026 году, город пока не выбрали, уточняет издание. Оно отмечает, что розничная цена на Gravity начинается от $79,9 тысячи.
  • Автомобили Gravity будут оснащены технологией автономного вождения четвёртого уровня, уточняет TechCrunch. Испытания прототипа проходят на закрытом полигоне Nuro в Лас-Вегасе.
Источник:  Uber / Lucid / Nuro
Источник:  Uber / Lucid / Nuro

#новости #uber #lucid #nuro

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