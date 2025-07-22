В Москве сделают платными все городские зарядки для электромобилей

Тарифы начали вводить в 2024 году, но не на всём оборудовании.Дептранс Москвы переведёт все зарядные станции проекта «Энергия Москвы» на «среднерыночный тариф» с 23 июля 2025 года.Стоимость составит 20 рублей за кВт·ч на станциях постоянного тока (от 50 кВт) и 15 рублей за кВт·ч на станциях переменного тока (22-44 кВт).В Дептрансе отметили, что «среднерыночный тариф» позволит увеличить темпы развития сети зарядок, повысить качество обслуживания и обеспечить сбалансированный уровень загруженности станций.Власти сохранили для владельцев электромобилей нулевой транспортный налог и бесплатные городские парковки.Дептранс Москвы запустил пилот с платными городскими зарядками для электромобилей в декабре 2024 года — на 39 новых станциях. На июль 2025 года таких станций более 120, уточнили в департаменте.По данным BFM.ru, всего в столице более 3200 зарядных станций, установленных по проекту «Энергия Москвы» и частными компаниями. На начало декабря 2024 года работало около 290 станций «Энергии Москвы» в более чем 100 районах.Скриншот vc.ru#новости #москва #электромобили