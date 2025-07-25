Немецкий Volkswagen собрался предложить Дональду Трампу «огромные» инвестиции в США в обмен на снижение пошлин для компании

Из-за них у автопроизводителя снизилась чистая прибыль.Источник: Getty ImagesНемецкий концерн отчитался за второй квартал 2025 года: выручка составила €80,81 млрд (-3% год к году), чистая прибыль уменьшилась на 36,3% год к году и составила €2,29 млрд. Операционная прибыль упала на 29%, до €3,83 млрд.Причины — слабые продажи автомобилей брендов Porsche и Audi, а также расходы на реструктуризацию и пошлины США. Только в первой половине 2025 года они обошлись концерну в €1,3 млрд.После публикации отчётности глава Volkswagen Оливер Блюме заявил, что компания хотела бы договориться с США о снижении пошлин в обмен на «огромные инвестиции» в страну, пишет Financial Times. О какой сумме идёт речь — не уточняется.Сейчас идут переговоры между США и ЕС о размере пошлин, которые собираются ввести Штаты: переговоры должны завершиться к 1 августа 2025-го, в Volkswagen надеются, что тариф составит 15% — как для Японии.Затем концерн планирует отдельно переговорить с президентом США Дональдом Трампом и договориться о дополнительном снижении пошлины — только для Volkswagen. Когда пройдут переговоры — неизвестно. Блюме отметил, что у компании для США есть «очень привлекательное предложение».#новости #volkswagen