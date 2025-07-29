Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Деньги
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Транспорт

The Boring Company Илона Маска анонсировала строительство туннеля для машин под Нэшвиллом

Компания уже открыла похожую транспортную систему в Лас-Вегасе.

Источник: @boringcompany
  • The Boring Company и губернатор штата Теннесси Билл Ли объявили о плане строительства туннеля под Нэшвилом длиной 10 миль (около 16 км). Он соединит центр города с аэропортом.
  • В пресс-релизе на сайте губернатора говорится, что строительство профинансируют The Boring Company и её «частные партнёры», но стоимость проекта и его участники не указаны.
  • Строительство тоннеля не начнётся, пока проект не будет полностью утверждён. Но в пресс-релизе отмечается, что первый участок могут открыть осенью 2026 года.
  • В мае 2019 года The Boring Company получила первый коммерческий контракт на $48,7 млн для постройки подземной транспортной системы в Лас-Вегасе. В апреле 2021 года её запустили.
  • The Boring Company собралась строить подобные туннели и в других городах США, например, в Лос-Анджелесе и Чикаго, но эти проекты пока не реализовали, пишет TechCrunch.

#новости

6 комментариев