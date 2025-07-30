Росавиация запретила авиакомпании «Ангара» самой обслуживать самолёты и вертолёты

Перевозчику принадлежал Ан-24, разбившийся 24 июля 2025 года в Амурской области.Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара» на проведение технического обслуживания самолётов.Как пояснили в ведомстве, он позволял ей выполнять работы по оперативному и периодическому техническому обслуживанию воздушных судов: например, самолётов Ан-12/24/26/148, вертолётов Ми-8. Теперь же она сможет для этого пользоваться только услугами сторонних сертифицированных специалистов.Росавиация по итогам проверки авиакомпании выявила нарушения в её работе как организации по техобслуживанию. Например, документы оформляли без фактического выполнения работ. Кроме того, не использовали необходимые инструменты и оборудование.«Ангара» согласилась «с этими и другими фактами». Авиакомпания не смогла предоставить материалы, которые доказали бы отсутствие рисков в будущем.Источник: LokoPhilАвиакомпания «Ангара» работает с 2000 года. Она выполняет рейсы из Иркутска в северные города Приангарья, обслуживает внутренние воздушные маршруты в Бурятии и других дальневосточных регионах.24 июля 2025 года самолёт Ан-24 «Ангары» потерпел крушение около города Тында в Амурской области, в 15 км от аэропорта. На борту было 48 человек (из них — шесть членов экипажа, среди пассажиров было пятеро детей), все они погибли.Деятельность компании проверяют транспортная прокуратура, Росавиация и Ространснадзор. По итогам проверок примут решение о дальнейшей работе «Ангары».#новости #ангара