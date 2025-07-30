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Евгения Евсеева
Транспорт

Росавиация запретила авиакомпании «Ангара» самой обслуживать самолёты и вертолёты

Перевозчику принадлежал Ан-24, разбившийся 24 июля 2025 года в Амурской области.

  • Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара» на проведение технического обслуживания самолётов.
  • Как пояснили в ведомстве, он позволял ей выполнять работы по оперативному и периодическому техническому обслуживанию воздушных судов: например, самолётов Ан-12/24/26/148, вертолётов Ми-8. Теперь же она сможет для этого пользоваться только услугами сторонних сертифицированных специалистов.
  • Росавиация по итогам проверки авиакомпании выявила нарушения в её работе как организации по техобслуживанию. Например, документы оформляли без фактического выполнения работ. Кроме того, не использовали необходимые инструменты и оборудование.
  • «Ангара» согласилась «с этими и другими фактами». Авиакомпания не смогла предоставить материалы, которые доказали бы отсутствие рисков в будущем.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fphoto.airlines-inform.com%2Faviafoto%2F159595.html&postId=2129965" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">LokoPhil</a>
Источник: LokoPhil
  • Авиакомпания «Ангара» работает с 2000 года. Она выполняет рейсы из Иркутска в северные города Приангарья, обслуживает внутренние воздушные маршруты в Бурятии и других дальневосточных регионах.
  • 24 июля 2025 года самолёт Ан-24 «Ангары» потерпел крушение около города Тында в Амурской области, в 15 км от аэропорта. На борту было 48 человек (из них — шесть членов экипажа, среди пассажиров было пятеро детей), все они погибли.
  • Деятельность компании проверяют транспортная прокуратура, Росавиация и Ространснадзор. По итогам проверок примут решение о дальнейшей работе «Ангары».

#новости #ангара

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