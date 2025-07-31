«Болезненный удар»: как запрет Росстандарта на продажи в России части моделей китайских грузовиков скажется на рынке

Выжимка материалов «Ъ» и РБК.30 июля 2025 года Росстандарт приостановил ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на девять моделей китайских брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. По словам ведомства, они небезопасны. Компании обязаны приостановить продажи, устранить нарушения и согласовать программу отзыва и ремонта.По словам собеседников «Ъ», участие со стороны потребителей в отзывной кампании добровольное. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отметил: ограничений на продолжение эксплуатации таких машин нет, а ремонт для владельцев будет бесплатным.По оценке источника газеты, ремонт обойдётся в 50-100 тысяч рублей на машину в зависимости от марки и прочих факторов. В общей сложности в России около 20 тысяч непроданных китайских грузовиков, попавших под ограничения Росстандарта, по данным издания. Ответственность за устранение нарушений лежит на официальном представителе-дистрибьюторе брендов.По данным «Автостата», которые приводит РБК, всего в 2024 году продали 124 тысяч грузовиков. Из них Sitrak — 19,4 тысячи штук (доля — 15,7%), FAW — 11,69 тысячи (9,4%), Dongfeng — 9960 (8%), Foton — 4000 (3,3%). За январь-июнь 2025-го продали около 28 тысяч новых грузовиков, доля упомянутых марок — 27,6%.Как пишет РБК, владельцы машин смогут предъявить иски к дистрибьюторам по закону о защите прав потребителей. А ещё — могут столкнуться с аннулированием электронных ПТС, что сделает «невозможными любые регистрационные действия».Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что решение Росстандарта стало «болезненным ударом» для дистрибьюторов, строителей (этот сектор обеспечивает спрос на технику и потенциально может пострадать в перспективе), лизинговых компаний и банков. Выкуплены большие объёмы машин, в том числе на факторинговые деньги. Теперь эти машины нельзя продать, зарегистрировать, сдать в лизинг — они просто зависают вместе с деньгами.Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союзаСобеседник «Ъ» полагает, что «зачистка» рынка от китайских грузовиков выгодна «КамАЗу». Глава отдела продаж «ААА Траксервис» Андрей Романюк тоже отмечает: приостановка выпуска в обращение обозначенных моделей будет в «определённой мере» способствовать повышению продаж российской техники. Шапарин указывает, что временная приостановка поставок китайских грузовиков позволит ослабить затоваренность на рынке.Источник: «Авто.ру» #новости