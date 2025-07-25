«КамАЗ» частично перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю из-за проблем с продажами

Изменения вступят в силу с 1 августа 2025 года и затронут подразделения с «неполной загрузкой», сообщила компания.Источник: Госкомитет Республики Татарстан по туризмуЗа первое полугодие российский рынок грузовиков сократился почти на 60%, отметили в «КамАЗе». При этом продажи самого автопроизводителя уменьшились почти на 30% без учёта гособоронзаказа.В качестве одной из причин «КамАЗ» называет денежно-кредитную политику ЦБ, которая не только лишила транспортные и другие компании возможности приобретать новую технику по программам кредита и лизинга, но и заставила вернуть лизингодателю взятую в 2024 году технику.Вторая причина — «недальновидная политика» импортёров, которые, несмотря на все прогнозы, в 2024 году ввезли в Россию «избыточное» количество иностранной техники. По оценкам «КамАЗа», на складах таких компаний хранятся свыше 30 тысяч грузовиков, которые «не могут найти покупателей».Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортёров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращённой на один день рабочей недели.«КамАЗ»О планах рассмотреть переход на четырёхдневку из-за «тенденций на авторынке» — высокой ставки, жёсткого регулирования и демпинга со стороны иностранцев — 22 июля 2025 года сообщил «АвтоВАЗ». После этого Горьковский автозавод решил в августе 2025-го перейти на четырехдневную рабочую неделю — из-за падения рынка коммерческого транспорта.Евгения ЕвсееваТранспорт20 июня«Ситуацию на рынке можно описать одним словом — “ух”»: глава «КамАЗа» — о конкуренции с «китайцами», потерянной доле рынка и беспилотниках Главное из интервью РБК с Сергеем Когогиным.#новости #камаз