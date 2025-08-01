Присяжные в США решили, что Tesla должна выплатить $329 млн за смертельную аварию с участием «автопилота» в 2019 году

Компания планирует обжаловать решение.Суд присяжных во Флориде постановил, что компания несёт частичную ответственность за аварию и должна выплатить $129 млн компенсации и $200 млн штрафа, пишет CNBC.Авария произошла в 2019 году. Владелец Model S ехал с использованием системы помощи водителю Enhanced Autopilot и отвлёкся от дороги на упавший телефон. После чего машина выехала на перекрёсток со скоростью 60 миль/ч (около 96,6 км/ч), врезалась в припаркованный автомобиль и стоявших рядом людей.Водитель заявил на суде, что предполагал, что Enhanced Autopilot затормозит перед препятствием. В результате аварии девушка погибла, молодой человек получил тяжёлые травмы.Как уточняет TechCrunch, присяжные возложили две трети вины на водителя, а одну треть — на Tesla. Водителю предъявили отдельный иск.Tesla заявила, что планирует обжаловать решение. По её словам, «ни один автомобиль в 2019 году, как и ни один сегодня, не смог бы предотвратить эту аварию». Tesla отметила, что «речь никогда не шла об автопилоте», а водитель с самого начала признал себя виновным.#новости #tesla