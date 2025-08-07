В Москве для пользователей каршеринга введут обязательную верификацию через mos.ru

Такая мера уже действует для кикшерингов. Правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Проверка личности позволит повысить ответственность пользователей, ограничивать в аренде тех, кто регулярно нарушает правила дорожного движения, а правоохранительным органам — быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.По словам мэра, верификация «не займёт много времени», достаточно подтвердить учётную запись на сайте московского правительства и авторизоваться через Mos ID. Запись должна быть полной, уточняет «Интерфакс».Но до ноября продлится «тестовый» период, в течение которого можно «без спешки» пройти верификацию.Такая верификация уже работает для курьеров и пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Пять поездок разрешают совершить и без этого, но потом доступ ограничат. Для авторизации нужна полная учётная запись — если такой нет, её придётся заполнить.#новости #каршеринг