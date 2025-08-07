Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Крипто
Право
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

В Москве для пользователей каршеринга введут обязательную верификацию через mos.ru

Такая мера уже действует для кикшерингов.

  • Правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
  • Проверка личности позволит повысить ответственность пользователей, ограничивать в аренде тех, кто регулярно нарушает правила дорожного движения, а правоохранительным органам — быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.
  • По словам мэра, верификация «не займёт много времени», достаточно подтвердить учётную запись на сайте московского правительства и авторизоваться через Mos ID. Запись должна быть полной, уточняет «Интерфакс».
  • Но до ноября продлится «тестовый» период, в течение которого можно «без спешки» пройти верификацию.
  • Такая верификация уже работает для курьеров и пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Пять поездок разрешают совершить и без этого, но потом доступ ограничат. Для авторизации нужна полная учётная запись — если такой нет, её придётся заполнить.

#новости #каршеринг

5
3
31 комментарий