Данила Бычков
Транспорт

Tesla закроет проект Dojo по разработке суперкомпьютера и собственных чипов — Bloomberg

Его руководитель покинет компанию, а остальных сотрудников перераспределят на другие направления.

Источник: Bloomberg
  • Глава Tesla Илон Маск решил распустить команду Dojo и закрыть проект по разработке суперкомпьютера и собственных чипов, рассказали источники Bloomberg.
  • До этого из Tesla ушли около 20 сотрудников, которые основали собственную компанию по разработке чипов DensityAI. Её возглавил бывший руководитель Dojo Ганеш Венкатараманан.
  • Нынешний глава Dojo Питер Бэннон покинет компанию, а оставшихся сотрудников перераспределят на другие проекты. После закрытия Dojo Tesla придётся «полностью положиться» на внешних партнёров — Nvidia, AMD и Samsung, отмечает издание.
  • TechCrunch называет отказ от проекта «существенным изменением стратегии» Tesla — Маск считал его «краеугольным камнем» для компании. Аналитики Morgan Stanley в 2023 году предсказывали, что Dojo добавит к рыночной стоимости Tesla около $500 млрд.
  • Во втором квартале 2025-го чистая прибыль Tesla упала на 16% год к году и составила $1,17 млрд. Общая выручка сократилась на 12%, до $22,5 млрд.

#новости #tesla

