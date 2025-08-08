Tesla закроет проект Dojo по разработке суперкомпьютера и собственных чипов — Bloomberg

Его руководитель покинет компанию, а остальных сотрудников перераспределят на другие направления.Источник: BloombergГлава Tesla Илон Маск решил распустить команду Dojo и закрыть проект по разработке суперкомпьютера и собственных чипов, рассказали источники Bloomberg.До этого из Tesla ушли около 20 сотрудников, которые основали собственную компанию по разработке чипов DensityAI. Её возглавил бывший руководитель Dojo Ганеш Венкатараманан.Нынешний глава Dojo Питер Бэннон покинет компанию, а оставшихся сотрудников перераспределят на другие проекты. После закрытия Dojo Tesla придётся «полностью положиться» на внешних партнёров — Nvidia, AMD и Samsung, отмечает издание.TechCrunch называет отказ от проекта «существенным изменением стратегии» Tesla — Маск считал его «краеугольным камнем» для компании. Аналитики Morgan Stanley в 2023 году предсказывали, что Dojo добавит к рыночной стоимости Tesla около $500 млрд.Во втором квартале 2025-го чистая прибыль Tesla упала на 16% год к году и составила $1,17 млрд. Общая выручка сократилась на 12%, до $22,5 млрд.#новости #tesla