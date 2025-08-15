Lamborghini представила гибридный спорткар Fenomeno мощностью 1065 л.с.

Компания планирует выпустить только 29 таких машин по цене €3 млн.Фото LamborghiniАвтомобиль разработали на базе модели Revuelto 2023 года, пишет Carscoop. Он оснащён 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 833 л.с., а также дополнительным электромотором с аккумулятором на 7 кВт·ч. Общая мощность — 1065 л.с.По словам Lamborghini, машина разгоняется до 100 км/ч за 2,4 секунды. Максимальная скорость составляет 350 км/ч.Компания также изменила кузов автомобиля по сравнению с предшественником. Fenomeno получила новый капот с двумя большими воздухозаборниками, передний бампер и полностью переработанную заднюю часть, которую изготовили из углеродного волокна.Фото LamborghiniПри этом салон новой модели не сильно отличается от Revuelto, отмечает издание. Внутри те же руль, центральный дисплей, цифровая приборная панель и экран для пассажира.Фото LamborghiniLamborghini планирует произвести всего 29 экземпляров Fenomeno. Стоимость машины составит около €3 млн (325,5 млн рублей по курсу ЦБ на 15 августа 2025 года).#новости #lamborghini