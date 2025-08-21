Пассажиры в США подали коллективный иск против авиакомпаний Delta Air Lines и United Airlines из-за продажи «мест у иллюминаторов» без самих иллюминаторов

Из-за особенностей расположения сидений некоторым пассажирам приходится сидеть рядом с глухой стеной, но при покупке места не видно, что иллюминатора там не будет.Источник: ShutterstockПо мнению пассажиров, авиакомпании вводили их в заблуждение, помечая, что места находятся у иллюминаторов, хотя на самом деле их там нет, пишут The New York Post и The New York Times.Согласно иску, в некоторых самолётах Boeing 737, Boeing 757 и Airbus A321 как минимум одно место находится не у иллюминатора, а рядом со стеной — например, из-за расположения воздуховодов системы кондиционирования.Другие американские авиакомпании, например, Alaska Airlines и American Airlines, при выборе места сразу показывают — иллюминатора там не будет. Delta Air Lines и United Airlines же этого не делают, тем самым обманывая пассажиров, которые собирались сидеть у окна.При этом при выборе места пассажирам нужно доплатить: от $70 у Delta и $50 или $100 у United в зависимости от того — внутренний это рейс или международный.Истцы требуют «возврата всех средств» для всех пассажиров, что покупали места у окна, но сидели рядом со стеной. Компании иск пока не комментировали.#новости