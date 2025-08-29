Суд в Москве частично удовлетворил иск к «Аэрофлоту» из-за отмены дешёвых билетов из Екатеринбурга на Пхукет

Потерпевшим возместят моральный вред.Пассажиры «Аэрофлота» подали коллективный иск к компании в декабре 2023 года, а в октябре 2024-го суд отказал в его удовлетворении, пишет РБК.Теперь же Московский городской суд взыскал с авиакомпании штраф и компенсацию морального вреда в пользу пассажиров. Сколько именно составит компенсация — не уточняется.При этом он, как и предыдущая инстанция, отказал во взыскании разницы между стоимостью аннулированных билетов и цен на них на момент обращения в суд.Воспользоваться постановлением суда могут более 3700 пассажиров — именно столько человек пострадали из-за аннулирования билетов «Аэрофлотом».Источник: Reuters19 октября 2023 года на сайте «Аэрофлота» появились билеты из Екатеринбурга в Таиланд по меньшей, чем обычно, цене. Например, билеты на ноябрь в формате «туда — обратно» продавались по цене от 6500 до 20 тысяч рублей. Авиакомпания их аннулировала, сославшись на технический сбой. После этого в Роспотребнадзоре заявили, что аннулирование билетов «не может быть законным», а пассажиры подали коллективную претензию к «Аэрофлоту».Авиакомпания ответила на неё и сообщила, что предоставила пассажирам скидку в 30% и начислила им 5000 бонусных миль по своей программе лояльности. В письме адвокатам «Аэрофлот» отметил, что не устанавливал тарифы, по которым билеты продавались в октябре — это был сбой.#новости #аэрофлот