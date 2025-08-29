Собственники грузовой «Волга-Днепр» предложили правительству забрать авиакомпанию себе — «Ъ»

Источники издания считают, что так владельцы пытаются спасти убыточную компанию от банкротства. Источник: «Волга-Днепр»Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с копией «заявления о добровольном отказе от прав собственности», направленного гендиректором «Волга-Днепр» Игорем Аксёновым на имя премьера Михаила Мишустина.Собственники «Волги-Днепра» «пришли к пониманию необходимости прямого участия государства в собственности авиакомпании с целью эффективного использования её уникальных возможностей» в интересах экономики России, говорится в тексте.Как объяснил один из источников «Ъ», заявление должно стать первым шагом в процессе «безвозмездной передачи актива».Часть собеседников издания говорит о попытке основателя группы Алексея Исайкина таким образом обезопасить компанию от изъятия активов в доход государства.Другие рассматривают обращение как «элемент рыночной игры»: источники говорят, что интерес к самолётам авиакомпании проявил «Ростех» и таким образом в «Волге-Днепре» рассчитывают «подготовить почву для сделки на наиболее привлекательных условиях».При этом источники в отрасли объясняют поступок представителей «Волги-Днепра» попыткой спасти убыточную авиакомпанию и её коллектив от банкротства, а направленное письмо считают «жестом отчаяния» или «элементом переговорной игры».«Волга-Днепр» находится под санкциями части стран, включая США, Канаду, Великобританию и ЕС, из-за этого она в «системном кризисе», отмечал «Коммерсантъ».Евгения ЕвсееваТранспорт25 авг«Есть что забирать родине»: основатель грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» объявил о возможной передаче бизнеса государству Причины — санкции, интерес государства к активам и парку самолётов, а также обыски в компании, пишет «Коммерсантъ».#новости #волгаднепр