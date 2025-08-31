Суд в Москве ограничил доступ к сайту и приложению сервиса для вызова премиальных автомобилей Wheely

Из-за нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом.Мещанский суд Москвы удовлетворил заявление прокурора и ограничил доступ к информации на сайте и приложению сервиса, пишет ТАСС со ссылкой на решение.Согласно материалам, службы заказа легковых такси и перевозчики должны передавать данные о водителях легковых такси ежедневно в онлайн-режиме в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) Москвы. Сервис отказался, пишет «РИА Новости» со ссылкой на определение суда от 17 апреля 2025 года.В 2022 году Роскомнадзор уже вносил сайт Wheely в реестр запрещённых на основании решения Мещанского суда — из-за информации о работе сервиса «без аккредитованных филиалов либо представительств в России, а также без предоставления сведений в ЕРНИС». Согласно мониторингу реестров «Роскомсвободы», сайт wheely.com блокировали и в июле 2024 года, но тогда же разблокировали.В 2020 году суд приостановил работу Wheely на 90 дней из-за отказа передавать данные о поездках. Кассационный суд отменил решения.Антон Чиркунов запустил Wheely в 2010 году. Штаб-квартира находится в Лондоне. Согласно информации на сайте сервиса, кроме Лондона он доступен также в Париже и Дубае и планирует запуск в США в 2025 году.Источник: Wheely#новости #wheely