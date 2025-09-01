Французская компания Cixi представила «гибрид электромобиля и велосипеда» — это трёхколёсная машина

Сколько стоит электромобиль и можно ли будет его купить — пока неизвестно.Источник: CixiМодель Cixi Vigoz допущена к использованию на всех общественных дорогах, включая автомагистрали, говорится в заявлении компании. Максимальная скорость электромобиля — 120 км/ч.Запас хода у Vigoz составляет 160 км, но его можно увеличить за счёт бесцепной педальной системы. Набирать скорость и тормозить нужно, крутя педали. Аккумулятор на 22 кВт можно подзарядить от «стандартной» розетки на 220 вольт.Источник: CixiВысота электромобиля — 165 см. Для «комфортной» поездки в Vigoz есть система климат-контроля. По словам представителей компании, срок службы автомобиля составит «не меньше» 15 лет — большинство деталей и некоторые части кузова можно обновлять и заменять самостоятельно.Сроки выхода электромобиля на рынок и его цену в Cixi пока не назвали.Источник: Cixi#новости