«Утопическая чушь»: Tesla представила план развития компании — с упором на ИИ, беспилотные машины и роботов

Но без чётких планов по выпуску каких-либо продуктов. Иллюстрация к плану. Источник: TeslaЭто четвёртый генеральный план компании — она выпускала их в 2006-м, 2016-м и 2023-м. В них Tesla рассказывает о планах по развитию фирмы в будущем, пишет Electrek.Например, в 2006 году Tesla сообщила о стремлении создать сначала спортивный автомобиль, чтобы потом выпускать доступные машины. В 2016-м — этот план, по словам главы компании Илона Маска, пока ещё не выполнили, — о решении выпускать электрические грузовики и автобусы. К примеру, Semi выпускают с 2022 года, тогда же передали первые электрогрузовики заказчикам — всего 100 штук. Но массового производства нет.В плане 2025 года Tesla делает упор на свой опыт в производстве электромобилей, роботов и энергетических систем. Компания собирается «привнести ИИ в физический мир», создав экосистему — в её основе будут лежать роботы Optimus, беспилотные машины и солнечная энергетика.Tesla стремится создать «мир устойчивого изобилия» и придерживается нескольких идей: например, что технологии помогут преодолеть дефицит ресурсов без ущерба другим сферам, но при этом они должны решать «реальные проблемы». Кроме того, компания хочет, чтобы передовые технологии были доступны каждому.Маск отметил, что в будущем 80% «ценности компании» будет приходиться именно на роботов Optimus — не на электромобили.Electrek отмечает, что весь генеральный план — это «утопическая чушь», «приправленная модными словечками про ИИ, которую легко могла бы сгенерировать нейросеть». В нём нет никаких чётких планов, которые компания могла бы воплотить в жизнь, считает издание.Иллюстрация к первому, второму и третьему генеральным планам. Источник: Tesla