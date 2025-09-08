«Белый кречет в природе летает медленнее сапсана»: для высокоскоростного поезда между Москвой и Санкт-Петербургом выберут новое название — РБК

Название «Белый кречет» было предварительным.Участники концессионного соглашения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом обсуждают название для поезда этой линии, рассказали три источника РБК.В декабре 2024 года тогда глава Минтранса Роман Старовойт говорил, что поезд назовут «Белый кречет». Теперь два собеседника РБК в отрасли утверждают, что это название заменят.По словам одного из них, обсуждают вариант общественного голосования с выбором из примерно пяти вариантов, включая «Луч». О том, что название могут определить голосованием, сообщил ТАСС и вице-премьер России Виталий Савельев. По его словам, оно должно ассоциироваться с Россией.Другой источник РБК отметил: «если при выборе названия оставаться в логике птиц, белый кречет в природе летает медленнее сапсана». «Сапсан — самая быстрая птица. В связи с этим возможны варианты названия “Сапсан-2” или “Сапсан-400”», — добавил он.В Инфоцентре ВСМ сообщили изданию, что «Белый кречет» — один из предварительных, но не утвержденных вариантов наименования поезда. Окончательное название выберут позже, о деталях обещают рассказать.В июле 2024-го премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о подписании концессионного соглашения на ВСМ. Запустить её хотят в 2028 году. По плану, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, Москвой и Тверью — 39 минут, Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут.Полноразмерный макет головного вагона высокоскоростного поезда для ВСМ, представленный на «Иннопроме» в 2024 году. Источник: ТАСС#новости #всм