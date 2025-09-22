Россия попросила агентство ООН по гражданской авиации поспособствовать смягчению санкций против авиакомпаний— Reuters

В первую очередь власти хотят договориться о снятии ограничений на поставку запчастей для Airbus и Boeing, отмечает один из собеседников агентства. Фото ICAOРоссия обратилась к Международной организации гражданской авиации (ICAO) с просьбой принять меры для смягчения санкций, введённых после 24 февраля 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на документы и знакомого с ситуацией источника.Собеседник в российской авиационной отрасли рассказал агентству, что в первую очередь власти стремятся договориться о снятии санкций на поставку запчастей. По их словам, эти ограничения имеют «решающее значение» для безопасности полётов. В документах, поданных Россией в ICAO, санкции называются «незаконными и нарушающими право на свободу передвижения независимо от национальности и гражданства». В них также критикуется закрытие воздушного пространства 37 стран, приостановка сертификатов лётной годности, а также запрет на техническое обслуживание и страхование самолётов.Санкции ограничили доступ российских авиакомпаний к иностранным самолётам и запчастям, что усложнило обслуживание более 700 самолётов Airbus и Boeing. Кроме того, авиапарк стареет и не все детали можно импортировать «серыми» схемами, отметил собеседник Reuters на российском рынке.Артур ТомилкоТранспорт5 сентСерийная версия SSJ-100 с российскими двигателями ПД-8 совершила первый испытательный полёт Он прошёл успешно и продлился около часа.В сентябре 2025 года Минфин США выпустил лицензию, разрешающую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией «Белавиа» и её «дочками». Однако она не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет другие санкции.#новости