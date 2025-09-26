«Долго и негде заряжать, тяжело перепродать»: «Ситидрайв» рассказал, что не будет закупать электромобили для каршеринга

Мы, конечно, пытались заглянуть «за угол» и понять, что же там будет, когда появятся электромобили. Поэтому два года назад мы начали брать разные марки и модели электромобилей. У нас уже, наверное, больше сотни таких машин в парке.

Брали всё, что можно: все модели Tesla, модели Volkswagen, электрический «Москвич», Skywell... Нам было интересно, как эти автомобили будут работать, какая будет экономика, какой будет опыт эксплуатации и что поменяется от того, что нужна будет зарядка, а не топливо в бак.