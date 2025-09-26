Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

«Долго и негде заряжать, тяжело перепродать»: «Ситидрайв» рассказал, что не будет закупать электромобили для каршеринга

Тесты показали, что это ему невыгодно.

Источник: «Энергия Москвы»
  • Сервис протестировал более чем сто электрокаров — в итоге он обнаружил, что машины тяжело обслуживать, долго заряжать и непросто перепродать из-за отсутствия вторичного рынка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу «Ситидрайва» Эдуарда Мингажева.

Мы, конечно, пытались заглянуть «за угол» и понять, что же там будет, когда появятся электромобили. Поэтому два года назад мы начали брать разные марки и модели электромобилей. У нас уже, наверное, больше сотни таких машин в парке.

Брали всё, что можно: все модели Tesla, модели Volkswagen, электрический «Москвич», Skywell... Нам было интересно, как эти автомобили будут работать, какая будет экономика, какой будет опыт эксплуатации и что поменяется от того, что нужна будет зарядка, а не топливо в бак.

Эдуард Мингажев, глава «Ситидрайва»
  • В итоге в компании пришли к выводу, что «масштабироваться не готовы».

Мы запинались о наличие зарядных станций — их не хватает ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Мы привозим машины — станции заняты, мы не можем встать нормально, и приходится стоять и ждать, пока люди свои автомобили зарядят.

Отдельная история — про эксплуатацию, про ремонты. Таких автомобилей в России мало, а нам очень важно, чтобы были запчасти. Мы не можем вовремя эти запчасти получить, и в результате не можем эксплуатировать эти автомобили, они стоят «под забором».

Эдуард Мингажев, глава «Ситидрайва»
  • Вторичного рынка для таких машин тоже нет. «Чтобы большой бизнес работал, нужно, чтобы этот рынок более-менее созрел. Пока мы даже Tesla из парка продать нормально не можем, и уж тем более — “Москвичи”», — отметил Мингажиев.
  • Ситуация в российской экономике, по его мнению, также не способствует популяризации «неокупаемых активов».

Каршеринг — очень капиталоёмкий бизнес. Все активы закредитованы, всё в лизинге, текущая ставка — высокая, большая доля портфеля — под плавающую ставку. Отсюда вывод, что очень тяжело масштабировать то, что пока как бы по экономике не сошлось и сходится, наверное, хуже, чем обычный ДВС (двигатель внутреннего сгорания — vc.ru).

Эдуард Мингажев, глава «Ситидрайва»

