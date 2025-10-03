Квартальные продажи электромобилей китайской BYD на 17% превысили показатели Tesla, несмотря на «рекордные» продажи американской компании

Китайский автопроизводитель лидирует по продажам на протяжении четырёх кварталов подряд. Источник: BloombergВ третьем квартале 2025 года BYD поставила по всему миру 582,5 тысячи электромобилей, у Tesla за тот же период продажи составили 497,1 тысячи — на 17% меньше, пишет CarNewsChina.С начала 2025 года китайская компания продала почти на 400 тысяч электромобилей больше, чем Tesla. Совокупные продажи у BYD превысили 1,6 млн единиц, у Tesla — около 1,2 млн автомобилей. BYD обогнала Tesla по мировым продажам по итогам четвёртого подряд квартала.30 сентября 2025 года в США перестал действовать федеральный налоговый вычет за покупку электромобилей в размере $7500. Это стимулировало продажи Tesla и способствовало их росту до рекордного уровня, поскольку некоторые американские потребители поспешили воспользоваться мерами поддержки.Отмена субсидий в США может негативно сказаться на продажах Tesla и ещё больше увеличить отрыв BYD, отмечает издание. По прогнозам аналитиков компании Counterpoint Research, китайская компания может впервые стать лидером по продажам электромобилей в мире по итогам 2025 года с долей рынка около 15,7%.#новости #tesla #byd