Электромобиль Xiaomi SU7 в Китае самостоятельно уехал от владельца

Неизвестно, удалось ли вернуть машину.Источник: CarNewsChinaВ китайских соцсетях разлетелся ролик: на нём электромобиль Xiaomi SU7 самостоятельно заводится и уезжает с парковки, пишет CarNewsChina. Инцидент произошёл 30 сентября в Шаньдуне, Китай.В салоне машины никого не было. Сам же владелец в это время был занят делами. Он сразу же обратился в поддержку Xiaomi — там рассказали, что функция дистанционного запуска могла сработать из-за случайного нажатия.Но мужчина настаивал, что не притрагивался к смартфону — и приложил записи с камеры, подтверждающие его слова. После этого в компании заявили, что устройство Apple, привязанное к аккаунту владельца, отправило команду на активацию системы помощи при парковке.В компании разбираются в произошедшем, но пока не раскрыли детали расследования.#новости #xiaomi #китай