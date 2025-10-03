Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

Электромобиль Xiaomi SU7 в Китае самостоятельно уехал от владельца

Неизвестно, удалось ли вернуть машину.

Источник: CarNewsChina
  • В китайских соцсетях разлетелся ролик: на нём электромобиль Xiaomi SU7 самостоятельно заводится и уезжает с парковки, пишет CarNewsChina. Инцидент произошёл 30 сентября в Шаньдуне, Китай.
  • В салоне машины никого не было. Сам же владелец в это время был занят делами. Он сразу же обратился в поддержку Xiaomi — там рассказали, что функция дистанционного запуска могла сработать из-за случайного нажатия.
  • Но мужчина настаивал, что не притрагивался к смартфону — и приложил записи с камеры, подтверждающие его слова. После этого в компании заявили, что устройство Apple, привязанное к аккаунту владельца, отправило команду на активацию системы помощи при парковке.
  • В компании разбираются в произошедшем, но пока не раскрыли детали расследования.

#новости #xiaomi #китай

