Данила Бычков
Транспорт

Продажи электромобилей BYD в Великобритании в сентябре 2025 года выросли на 880% год к году — страна стала крупнейшим зарубежным рынком для китайской компании

При этом госсубсидии в Великобритании не распространяются на китайские электромобили.

Источник: CNBC
  • В сентябре 2025 года BYD продала в Великобритании 11 271 электромобиль — рост год к году составил 880%, пишет CNBC. С начала 2025 года компания продала в стране более 35 тысяч автомобилей. Это делает Великобританию крупнейшим рынком для BYD за пределами Китая.
  • Рост продаж электромобилей в Великобритании произошёл на фоне введённых в июле 2025 года государственных субсидий. При этом они не распространяются на китайские электромобили, отмечает издание.
  • Одним из факторов роста продаж электромобилей BYD стала их «доступная» стоимость, подчёркивает CNBC. Например, цены на BYD Dolphin в Великобритании начинаются от £26 тысяч ($34,9 или около 2,8 млн рублей по курсу ЦБ на 7 октября 2025 года), а Tesla Model 3 стоит около £40 тысяч ($53,7 тысячи или 4,4 млн рублей).
  • По итогам третьего квартала 2025 года продажи BYD по всему миру на 17% превысили показатели Tesla, несмотря на «рекордные» продажи американской компании. Китайский автопроизводитель лидирует по продажам на протяжении четырёх кварталов подряд.

#новости #byd

3
1
60 комментариев