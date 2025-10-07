Продажи электромобилей BYD в Великобритании в сентябре 2025 года выросли на 880% год к году — страна стала крупнейшим зарубежным рынком для китайской компании

При этом госсубсидии в Великобритании не распространяются на китайские электромобили. Источник: CNBCВ сентябре 2025 года BYD продала в Великобритании 11 271 электромобиль — рост год к году составил 880%, пишет CNBC. С начала 2025 года компания продала в стране более 35 тысяч автомобилей. Это делает Великобританию крупнейшим рынком для BYD за пределами Китая.Рост продаж электромобилей в Великобритании произошёл на фоне введённых в июле 2025 года государственных субсидий. При этом они не распространяются на китайские электромобили, отмечает издание.Одним из факторов роста продаж электромобилей BYD стала их «доступная» стоимость, подчёркивает CNBC. Например, цены на BYD Dolphin в Великобритании начинаются от £26 тысяч ($34,9 или около 2,8 млн рублей по курсу ЦБ на 7 октября 2025 года), а Tesla Model 3 стоит около £40 тысяч ($53,7 тысячи или 4,4 млн рублей).По итогам третьего квартала 2025 года продажи BYD по всему миру на 17% превысили показатели Tesla, несмотря на «рекордные» продажи американской компании. Китайский автопроизводитель лидирует по продажам на протяжении четырёх кварталов подряд.#новости #byd