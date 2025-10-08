Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Jaguar Land Rover сообщил о начале восстановления производства — компания больше месяца простаивала из-за кибератаки

Производитель также ускорил выплаты поставщикам, которые пострадали.

Источник: Reuters
  • Jaguar Land Rover сообщила о поэтапном возобновлении работы. Перезапуск производства начнут с заводов по сборке двигателей и аккумуляторных батарей 8 октября 2025 года.
  • Сотрудники также начнут возвращаться в некоторые цехи предприятий компании в Касл Бромвиче, Хейлвуде и Солихалле в Великобритании. После — возобновят производство автомобилей в Нитре в Словакии и перезапустят линии по сборке Range Rover и Range Rover Sport в Солихалле.
  • Jaguar Land Rover пересмотрела и схему расчётов с поставщиками, которые тоже постарадали от простоя. Они получат деньги быстрее, чем обычно.
  • Автопроизводитель сообщил о кибератаке в начале сентября 2025 года. В итоге предприятия остановили работу. Британское правительство согласилось предоставить Jaguar Land Rover госгарантии на 1,5 млрд фунтов стерлингов, чтобы компания смогла получить кредиты. Как пишет The Guardian, только в Великобритании у Jaguar Land Rover работает 34 тысячи человек. На предприятиях поставщиков — около 120 тысяч.

#новости

