Jaguar Land Rover сообщил о начале восстановления производства — компания больше месяца простаивала из-за кибератаки

Производитель также ускорил выплаты поставщикам, которые пострадали.Источник: ReutersJaguar Land Rover сообщила о поэтапном возобновлении работы. Перезапуск производства начнут с заводов по сборке двигателей и аккумуляторных батарей 8 октября 2025 года.Сотрудники также начнут возвращаться в некоторые цехи предприятий компании в Касл Бромвиче, Хейлвуде и Солихалле в Великобритании. После — возобновят производство автомобилей в Нитре в Словакии и перезапустят линии по сборке Range Rover и Range Rover Sport в Солихалле.Jaguar Land Rover пересмотрела и схему расчётов с поставщиками, которые тоже постарадали от простоя. Они получат деньги быстрее, чем обычно.Автопроизводитель сообщил о кибератаке в начале сентября 2025 года. В итоге предприятия остановили работу. Британское правительство согласилось предоставить Jaguar Land Rover госгарантии на 1,5 млрд фунтов стерлингов, чтобы компания смогла получить кредиты. Как пишет The Guardian, только в Великобритании у Jaguar Land Rover работает 34 тысячи человек. На предприятиях поставщиков — около 120 тысяч.#новости