Акции Xiaomi упали на 5,7% после сообщений СМИ об очередном ДТП с участием её электромобиля

Он загорелся, а поспешившие на помощь люди не смогли открыть двери машины.Источник: WeiboОбновлено в 11:42 мск. Авария случилась из-за того, что водитель управлял машиной в нетрезвом виде, сообщила полиция. Он погиб.На 11:10 мск акции Xiaomi падают на 5,74%, до 49,18 гонконгских доллара за штуку.По данным китайских СМИ и пользователей соцсетей, на которые ссылается Bloomberg, в результате ДТП в городе Чэнду на юго-западе Китая электромобиль SU7 загорелся, а пришедшие на помощь люди безуспешно попытались открыть двери, чтобы спасти находящихся внутри.Пока неизвестно, был ли кто-либо в машине кроме водителя. National Business Daily, данные которого приводит Bloomberg, отметило, что тот не смог выбраться. По данным Dahe Daily, власти не сообщали о пострадавших или погибших в результате этого ДТП.В конце марта 2025 года случилось смертельное ДТП с участием электромобиля SU7. Китайские СМИ сообщали о гибели как минимум трёх человек. На фоне новостей акции Xiaomi падали на 6%.#новости #xiaomi #электромобили