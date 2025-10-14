Популярное
Артур Томилко
Транспорт

The Boring Company Илона Маска в 2026 году запустит в Дубае подземный тоннель Dubai Loop

Его пропускная способность составит до 20 тысяч пассажиров в час.

Фото Boring Company
Фото Boring Company
  • О планах запустить подземную транспортную систему Bloomberg рассказал министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта Омар Аль Олама. Её будет строить Boring Company Илона Маска.
  • В компании сообщили, что протяжённость тоннеля Dubai Loop составит 17 км, а пропускная способность — до 20 тысяч пассажиров. Он будет включать 11 станций.
  • По словам Аль Олама, первый контур Dubai Loop планируют запустить ко второму кварталу 2026 года. Проект станет частью усилий правительства по снижению загруженности городских улиц.
  • Пока неясно, какой способ передвижения будет использоваться в тоннеле, отмечает Bloomberg. The Boring Company предлагает различные решения — от беспилотных автомобилей Tesla до вакуумных капсул.
  • В будущем власти ОАЭ хотят построить несколько тоннелей. Однако точные планы и сроки реализации пока не раскрывают.
  • Маск запустил The Boring Company в 2017 году. В 2019-м она начала строить в Лас-Вегасе подземную систему тоннелей, по которым можно будет передвигаться на автомобилях, чтобы решить проблему пробок. Проект реализовали в 2021 году.
  • Компания собиралась построить подобные тоннели и в других городах США, например, в Лос-Анджелесе и Чикаго, но о реализации этих планов пока неизвестно.
  • В июле 2025 года The Boring Company анонсировала строительство тоннеля для машин под Нэшвиллом, штат Теннесси. Длина тоннеля должна составить 16 км — он соединит центр города с аэропортом.

#новости #theboringcompany #оаэ

43 комментария