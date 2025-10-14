The Boring Company Илона Маска в 2026 году запустит в Дубае подземный тоннель Dubai Loop

Его пропускная способность составит до 20 тысяч пассажиров в час.Фото Boring CompanyО планах запустить подземную транспортную систему Bloomberg рассказал министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта Омар Аль Олама. Её будет строить Boring Company Илона Маска.В компании сообщили, что протяжённость тоннеля Dubai Loop составит 17 км, а пропускная способность — до 20 тысяч пассажиров. Он будет включать 11 станций.По словам Аль Олама, первый контур Dubai Loop планируют запустить ко второму кварталу 2026 года. Проект станет частью усилий правительства по снижению загруженности городских улиц.Пока неясно, какой способ передвижения будет использоваться в тоннеле, отмечает Bloomberg. The Boring Company предлагает различные решения — от беспилотных автомобилей Tesla до вакуумных капсул.В будущем власти ОАЭ хотят построить несколько тоннелей. Однако точные планы и сроки реализации пока не раскрывают.Маск запустил The Boring Company в 2017 году. В 2019-м она начала строить в Лас-Вегасе подземную систему тоннелей, по которым можно будет передвигаться на автомобилях, чтобы решить проблему пробок. Проект реализовали в 2021 году.Компания собиралась построить подобные тоннели и в других городах США, например, в Лос-Анджелесе и Чикаго, но о реализации этих планов пока неизвестно. В июле 2025 года The Boring Company анонсировала строительство тоннеля для машин под Нэшвиллом, штат Теннесси. Длина тоннеля должна составить 16 км — он соединит центр города с аэропортом.#новости #theboringcompany #оаэ