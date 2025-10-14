«Деловая Россия» попросила правительство отсрочить повышение утильсбора для машин, купленных в августе-октябре 2025 года — Минпромторгу поручили проработать инициативу

Новые правила могут вступить в силу с 1 ноября 2025 года.«Деловая Россия» обратилась к вицу-премьеру Денису Мантурову: попросила вывести из-под новых правил утильсбора уже купленные за рубежом, но ещё не ввезённые в Россию автомобили. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на обращение.Организация отмечает, что новые правила с одной стороны окажут поддержку официальным автодилерам и защитят покупателей от «серых» схем. Но с другой — это «вызывает обеспокоенность у бизнес-сообщества и потребителей», так как решение о них принимается в «неоднозначный для авторынка период».Сейчас, в конце календарного года, у покупателей наблюдаются большие затруднения с доставкой и прохождением таможенных процедур, связанные со множеством объективных факторов. Так, средний срок поставки автомобиля из-за рубежа после его оплаты, по данным экспертов, занимает от 30 календарных дней.«Деловая Россия»Множество сделок заключены ещё до вступления в силу новых ставок утильсбора, но покупатели могут столкнуться с проблемами из-за задержек в поставках.Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке столкнулись и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, просим рассмотреть возможность отсрочки вступления данной меры на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года.«Деловая Россия»В ответ на обращение Мантуров поручил Минпромторгу «оперативно» подготовить предложения по отсрочке вступления новых правил утильсбора.Полина ЛааксоТранспорт28 сентПлюс сотни тысяч, а то и пара миллионов рублей к цене: к чему приведёт возможное повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года Если предложение Минпромторга примут. На 28 сентября 2025 года оно собрало 86,4 тысячи дизлайков против 564 лайков.#новости #утильсбор