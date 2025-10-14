«Деловая Россия» попросила правительство отсрочить повышение утильсбора для машин, купленных в августе-октябре 2025 года — Минпромторгу поручили проработать инициативу

Сейчас, в конце календарного года, у покупателей наблюдаются большие затруднения с доставкой и прохождением таможенных процедур, связанные со множеством объективных факторов. Так, средний срок поставки автомобиля из-за рубежа после его оплаты, по данным экспертов, занимает от 30 календарных дней.