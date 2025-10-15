Авиакомпании выступили за корректировку маршрутов полётов на юге России — «Ъ»

Это поможет сэкономить часы полёта и привлечь пассажиров, считают они. Источник: Global Look PressАвиакомпании хотят добиться «спрямления» южных маршрутов, рассчитывая на смягчения ограничений в регионах, где с 2022 года закрыто значительное воздушное пространство, пишет «Коммерсантъ».Так перевозчики смогут привлечь дополнительные 5 млн пассажиров, рассказал директор по управлению флотом S7 Airlines Константин Пьянков.По словам источников издания, перевозчики также предлагают перевести на круглосуточную работу закрывающиеся на ночь аэродромы — они необходимы во время ограничений из-за угроз атаки беспилотников. Без этого годовой пассажиропоток может оказаться ниже прогнозов Минтранса — около 105 млн человек.Как отмечает Пьянков, «спрямление» маршрутов на расстоянии от Элисты до Волгограда повысит их оптимальность на 60%. Такого эффекта планируют добиться за счёт экономии более 130 тысяч часов полётного времени для 90 разных маршрутов, на которых сейчас авиакомпаниям приходится совершать облёт зоны с ограничениями.Инициативу уже поддержали «Уральские авиалинии», другие перевозчики оперативно изданию не ответили. Однако в Минтрасе сообщали, что работают над возобновлением работы закрытых аэропортов.С 2022 года закрыты аэропорты Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Геленджика, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты. Аэропорт в Элисте открыли для полётов в мае 2024 года, в Геленджике — в июле 2025-го, в Краснодаре — в сентябре.#новости #авиакомпании