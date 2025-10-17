Разработчик летающего такси Lilium продал все свои патенты за $21 млн

И окончательно закрылся.Источник: LiliumСтартап объявил, что прекратил деятельность, в декабре 2024 года. Тогда же компания нашла инвестора — Mobile Uplift Corporation — который выкупил бы активы Lilium и возобновил её работу.Но этого не случилось, пишет TechCrunch. В итоге назначенный в ходе банкротства конкурсный управляющий выставил все активы компании на торги. Их выиграл разработчик летающего такси Archer Aviation, предложивший ставку в €18 млн ($21 млн или 1,7 млрд рублей по курсу ЦБ на 17 октября 2025 года).Всего Archer Aviation приобрёл около 300 патентов, принадлежавших Lilium, — это системы управления полётом, технологии электрических двигателей, пропеллеров и другие.Lilium основана в Германии в 2015 году, она разрабатывала электрические самолёты с вертикальным взлётом. Первый полёт их двухместная модель совершила в 2017 году, а в 2019-м компания испытала пятиместный самолёт. Всего за время существования стартап привлёк больше $1 млрд инвестиций, пишет TechCrunch.У Lilium были заключены контракты на поставку самолётов, в том числе на 100 штук для Саудовской Аравии. Сборку аэротакси начали в 2024 году, а поставлять их клиентам планировали к 2026-му.Но в октябре 2024-го Lilium объявила, что подаст заявление на банкротство, так как у компании закончились деньги. Она собиралась найти финансирование для продолжения работы, но, по словам источников Gründerszene, инвесторы не нашлись.#новости #lilium