Евгения Евсеева
Транспорт

Rivian показал свой первый электровелосипед

Стоит $4000 или $4500 в зависимости от модели.

Источник здесь и далее: Rivian
  • Электровелосипед создала «дочка» автопроизводителя — компания Also, пишет The Verge.
  • Он оснащён собственной разработкой: трансмиссией DreamRide — велосипедист крутит педали, которые заряжают аккумулятор, а отдельный двигатель приводит в движение заднее колесо.
  • Аккумулятор — съёмный. Он доступен в двух вариантах — на 538 и 808 Вт·ч. Запас хода — 160 км.
Rivian показал свой первый электровелосипед
  • У верхней рамы модульная конструкция — велосипед можно превратить в грузовой, приспособить его для перевозки детей или прогулок.
Rivian показал свой первый электровелосипед
  • Электровелосипед способен разогнаться до 32 км/ч без участия педалей или до 45 км/ч с ними. Крутящий момент — 180 Н·м, этого достаточно для преодоления крутого склона.
  • Пока для покупки доступна версия за $4500 (367,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 октября 2025 года). Упрощённая модель за $4000 (326,6 тысячи рублей) выйдет в 2026 году.
Rivian показал свой первый электровелосипед
#новости #rivian #электровелосипеды

