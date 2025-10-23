Rivian показал свой первый электровелосипед

Стоит $4000 или $4500 в зависимости от модели. Источник здесь и далее: RivianЭлектровелосипед создала «дочка» автопроизводителя — компания Also, пишет The Verge.Он оснащён собственной разработкой: трансмиссией DreamRide — велосипедист крутит педали, которые заряжают аккумулятор, а отдельный двигатель приводит в движение заднее колесо.Аккумулятор — съёмный. Он доступен в двух вариантах — на 538 и 808 Вт·ч. Запас хода — 160 км.У верхней рамы модульная конструкция — велосипед можно превратить в грузовой, приспособить его для перевозки детей или прогулок.Электровелосипед способен разогнаться до 32 км/ч без участия педалей или до 45 км/ч с ними. Крутящий момент — 180 Н·м, этого достаточно для преодоления крутого склона.Пока для покупки доступна версия за $4500 (367,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 октября 2025 года). Упрощённая модель за $4000 (326,6 тысячи рублей) выйдет в 2026 году.#новости #rivian #электровелосипеды