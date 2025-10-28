Второй импортозамещённый МС-21 совершил первый полёт в Иркутске

Он будет тестироваться вместе с первым образцом, который начал летать с апреля 2025 года. Источник здесь и далее: МинпромторгЛайнер поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», сообщил Минпромторг. Самолёт находился в воздухе около одного часа и достиг скорости до 500 км/ч и высоты до 3500 м, пишет «Ростех».Во время полета проверяли работу новых отечественных систем и двигателей ПД-14. Самолёт будет участвовать в программе испытаний вместе с образцом МС-21, частично оснащённым российскими агрегатами, который впервые поднялся в воздух 29 апреля 2025 года.Полётное задание выполнено полностью. Все системы, включая новые отечественные, «отработали без замечаний».#новости #мс21