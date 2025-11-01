Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Правительство утвердило обновлённые правила расчёта утильсбора на «легковушки» и отсрочку их вступления в силу до 1 декабря 2025 года

Первоначально власти планировали, что изменения вступят в силу с 1 ноября.

Источник: «Яндекс Карты» / exclusive.kz
  • Постановление правительства России разместили на сайте правовой информации. Оно вступит в силу с 1 декабря 2025 года — срок сдвинули на месяц по предложению Минпромторга.
  • Теперь базовая ставка утильсбора на легковые автомобили будет формироваться на основании типа и объёма двигателя. Его мощность будет влиять на методику расчёта коэффициента по прогрессивной шкале.
  • Для физлиц, которые ввозят автомобили с двигателем мощностью до 160 л.с. для личного пользования, хотят сохранить льготные ставки: 3400 рублей, если машина младше трёх лет, и 5200 рублей, если старше. Автомобили с более мощными двигателями попадут под коммерческие тарифы.
  • Тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до вступления в силу новой нормы, поправки не коснутся, отмечали в Минпромторге.
  • Утильсбор — это обязательный платёж, который взимают с импортёров, производителей или покупателей за утилизацию машины после эксплуатации. Он ежегодно индексируется.
Полина Лааксо
Транспорт
Плюс сотни тысяч, а то и пара миллионов рублей к цене: к чему приведёт возможное повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года

Если предложение Минпромторга примут. На 28 сентября 2025 года оно собрало 86,4 тысячи дизлайков против 564 лайков.

Источник фото: «РИА Новости»

