Таня Боброва
Транспорт

«2ГИС» начал показывать стоимость проезда на общественном транспорте

При построении маршрута в приложении пользователь увидит стоимость каждого участка пути и общую сумму, если поездка с пересадками.

Источник: «2ГИС»
  • Сервис рассказал, что показывает стоимость проезда уже более чем в 100 городах России: на автобусах, троллейбусах, трамваях, маршрутках и метро, а в Москве — ещё на МЦК и МЦД. Функция доступна «для большинства маршрутов».
  • Чтобы узнать стоимость проезда, нужно построить маршрут в актуальной версии приложения для iOS или Android. Если есть пересадки, сервис покажет стоимость каждого вида транспорта и итоговую примерную сумму за весь путь.
  • «2ГИС» показывает стоимость по базовому тарифу без учёта льгот и скидок. Информацию берёт из «официальных источников» в каждом городе и обещает обновлять её.
  • В начале 2025 года сервис добавил оплату общественного транспорта в приложении. На ноябрь функция, по словам компании, работает «в десятке городов», в том числе во Владивостоке, Ярославле и Костроме.

