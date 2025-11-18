Ford Focus сняли с производства после 27 лет выпуска — модель была самой продаваемой в мире в 2012-2013 годах

За всё время продано около 12 млн автомобилей.Источник: Retro MotorПроизводство Ford Focus прекратили на фоне стремления компании электрифицировать свою модельную линейку в Европе, пишет Autocar. Последний Focus сошёл с конвейера на заводе в немецком Саарлуисе 14 ноября 2025 года.Модель выпускали с 1998 года — за это время было продано около 12 млн автомобилей, а в 2012-м и 2013 годах Focus становился самой продаваемой моделью в мире. При этом решение о прекращении производства Ford Focus руководство компании приняло ещё в 2022 году.Гендиректор Ford Джим Фарли в 2024 году заявлял, что компания отойдёт от производства «скучных» автомобилей. За последние несколько лет Ford также прекратила выпуск моделей Mondeo и Fiesta, переключившись на кроссоверы и коммерческий транспорт, отмечает Motor1.При этом отказ от «скучных» автомобилей негативно сказался на продажах Ford в Европе — в 2015 году автопроизводитель занимал в регионе второе место по этому показателю, а к 2024-му опустился на 12-ю строчку. В 2026 году доля рынка Ford может снизиться ещё больше, подчёркивает издание.Самыми продаваемыми моделями за первые десять месяцев 2025 года в Европе стали Peugeot 208, Skoda Octavia и Toyota Yaris — это показывает, что потребители всё ещё хотят «обычные» машины, пишет Motor1.#новости #ford