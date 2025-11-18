РЖД показали макет нового плацкартного вагона с более длинными и широкими полками

Производство планируют начать летом 2026 года. Макет нового плацкартного вагона показали на выставке «Транспорт России», пишут «РИА Новости». Длина поперечных полок в нём увеличится на 14 см (до 189,1 см), а ширина на 3 см (до 62,7 см). Продольные полки станут длиннее на 10 см (до 187,5 см) и шире на 4 см (до 58,5 см).Число пассажирских мест в новом вагоне увеличится с 54 до 58. Каждое будет оборудовано шторками, персональными светильниками, воздуховодами и розетками USB и 220 В. В вагоне также будет две «санитарные зоны» и отдельная душевая кабина. Производство новых плацкартных вагонов с увеличенными габаритами планируют начать летом 2026 года.Таня БоброваТранспорт27 авгРЖД показали обновлённый вагон СВ с полками длиной в два метра, душевой кабиной и закрытыми шкафами над спальными местами И вагон в габарите Т — с откидными столиками на верхних полках и беспроводными зарядками.#новости #ржд