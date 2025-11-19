Российская Navio представила прототип пассажирского беспилотного шаттла L5 без места для водителя

Его можно использовать, например, для перевозок в аэропорту. Источник здесь и далее: NavioNavio (ранее — «Сберавтотех») показала на международной конференции AI Journey прототип беспилотного шаттла, сообщила компания. По классификации SAE машина соответствует уровню L5 — полная автоматизация, не предполагающая систем управления для водителя.Отсутствие места для водителя позволяет создать «свободное, комфортное и минималистичное пространство», пишет CNews. Платформа шаттла — модульная, благодаря этому можно адаптировать её под различное количество пассажиров.Управляет шаттлом «ИИ-водитель». Он умеет соблюдать правила дорожного движения и принимать решение о манёвре «в любом сценарии, который может встретиться городскому транспорту».Использовать шаттл Navio предлагает для пассажирских перевозок — как маршрутный транспорт или трансфер в аэропортах и курортных зонах.Таня БоброваТранспорт11.12.2024Navio представила прототип автономного магистрального тягача L5 без места для водителя Он проходит полный цикл испытаний в лабораторных и реальных условиях на закрытом полигоне.#новости #navio