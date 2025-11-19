Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Путешествия
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Российская Navio представила прототип пассажирского беспилотного шаттла L5 без места для водителя

Его можно использовать, например, для перевозок в аэропорту.

Источник здесь и далее: Navio
Источник здесь и далее: Navio
  • Navio (ранее — «Сберавтотех») показала на международной конференции AI Journey прототип беспилотного шаттла, сообщила компания. По классификации SAE машина соответствует уровню L5 — полная автоматизация, не предполагающая систем управления для водителя.
Российская Navio представила прототип пассажирского беспилотного шаттла L5 без места для водителя
Российская Navio представила прототип пассажирского беспилотного шаттла L5 без места для водителя
  • Отсутствие места для водителя позволяет создать «свободное, комфортное и минималистичное пространство», пишет CNews. Платформа шаттла — модульная, благодаря этому можно адаптировать её под различное количество пассажиров.
Российская Navio представила прототип пассажирского беспилотного шаттла L5 без места для водителя
Российская Navio представила прототип пассажирского беспилотного шаттла L5 без места для водителя
  • Управляет шаттлом «ИИ-водитель». Он умеет соблюдать правила дорожного движения и принимать решение о манёвре «в любом сценарии, который может встретиться городскому транспорту».
  • Использовать шаттл Navio предлагает для пассажирских перевозок — как маршрутный транспорт или трансфер в аэропортах и курортных зонах.
Таня Боброва
Транспорт
Navio представила прототип автономного магистрального тягача L5 без места для водителя

Он проходит полный цикл испытаний в лабораторных и реальных условиях на закрытом полигоне.

Источник здесь и далее: Navio

#новости #navio

6
5
3
1
48 комментариев