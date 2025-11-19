Porsche представил электрическую версию Cayenne

Это «самый мощный серийный Porsche» в истории, говорит компания.Источник здесь и далее: Porsche Автопроизводитель официально представил полностью электрический кроссовер Cayenne Electric. Это третий электромобиль бренда после Taycan, показанного в 2019 году, и Macan, который компания представила в 2024-м, отмечает Autocar.У машины будет две версии: Cayenne Electric по цене от $111,35 тысячи (около 9 млн рублей по курсу ЦБ на 19 ноября 2025 года) и Cayenne Turbo Electric, который стоит $165,35 тысячи (13,4 млн рублей), пишет The Verge. Обе доступны для предзаказа, поставки обещают начать летом 2026 года.Cayenne Turbo Electric развивает скорость с 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды, с 0 до 200 км/ч — за 7,4 секунды. Максимальная скорость — 260 км/ч. В обычном режиме вождения мощность составит до 630 кВт (857 л.с.), функция Push-to-Pass даст дополнительные 130 кВт (176 л.с.) на 10 секунд.Cayenne Electric разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды и развивает скорость до 230 км/ч. Мощность в обычном режиме — 300 кВт (408 л.с.) и 325 кВт (442 л.с.) с функцией Launch Control.В автомобиль установили батареи ёмкостью 113 кВт⋅ч. Запас хода — до 642 км для Cayenne Electric и до 623 км для Turbo. По словам компании, зарядка с 10% до 80% займёт меньше 16 минут. Машина поддерживает беспроводную зарядку — это первый электрокар компании с такой опцией.#новости #porsche