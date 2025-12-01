Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Акции Airbus падали на 10% на фоне отзыва 6000 самолётов для обновления ПО и сообщений о возможном производственном дефекте на A320

Из-за обновления систем авиакомпании по всему миру отменили десятки рейсов.

Источник: latamairlines.com
  • 28 ноября 2025 года Airbus сообщила, что у самолётов семейства A320 могут возникать сбои в системе управления из-за интенсивного солнечного излучения, и отозвала около 6000 судов для обновления ПО.
  • 1 декабря компания заявила, что на «подавляющее большинство» из потенциально затронутых самолётов установили обновлённое ПО. Однако это не единственная сложность: по словам источников Reuters в отрасли, Airbus якобы обнаружила проблему при производстве, которая затрагивает панели фюзеляжа «нескольких десятков» самолётов семейства A320.
  • По словам собеседников, из-за этого задерживаются «некоторые поставки». Находящихся в эксплуатации самолётов, предположительно, проблема не коснулась. Источники говорят, что в ноябре 2025 года компания поставила 72 самолёта, всего за год — 657.
  • На этом фоне акции компании падали на 10% на Парижской фондовой бирже, пишет CNBC. На 18:27 мск 1 декабря 2025 года снижение составляет 5,55% — бумаги торгуются по €193,14 за штуку.

#новости #airbus

