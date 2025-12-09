Ford и Renault будут совместно разрабатывать и производить «доступные» электромобили для европейского рынка, чтобы противостоять китайским конкурентам

Первая модель выйдет в 2028 году. Слева — гендиректор Ford Джим Фарли, справа — глава Renault Франсуа Прово. Источник: ReutersВ рамках сотрудничества компании запланировали совместный выпуск двух легковых электромобилей, которые будут собирать на заводах Renault во Франции, пишет Reuters. Кроме того, Ford и Renault будут вместе выпускать коммерческие электромобили.Этот шаг должен помочь компаниям конкурировать с китайскими автопроизводителями, которые наращивают своё присутствие в Европе. Выпуск первого совместного электромобиля Ford и Renault запланирован на 2028 год.Для Ford использование производственных мощностей Renault в Европе может означать дальнейшее сокращение собственного производства в Европе, отмечает Bloomberg. Один из заводов компании в Германии уже приостановил работу, на втором сократят «сотни» сотрудников и перейдут с двух производственных линий на одну.Доля американского автопроизводителя на европейском рынке легковых автомобилей сократилась почти вдвое за последние годы — с 6,1% в 2019 году до 3,3% за первые 10 месяцев 2025-го, подчёркивает Reuters.Renault «активно» ищет партнёрства, чтобы сильнее загрузить свои заводы и снизить нагрузку, связанную с разработкой новых электромобилей. Сотрудничество с Ford может помочь компании уменьшить производственные издержки, отмечает издание.#новости #ford #renault