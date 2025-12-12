Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Маркетплейсы
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс» начал разработку электромобиля для такси под собственным брендом — «Ведомости»

Он будет копией Aion Y Plus от китайского GAC.

Aion Y Plus. Источник: Gogetcar 
Aion Y Plus. Источник: Gogetcar 
  • Автомобиль получит название UMO 5, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники и презентацию проекта. Соответствующий товарный знак «Яндекс» уже зарегистрировал в Роспатенте.
  • Компания ведёт переговоры с российскими автозаводами, которые могут предоставить площадку для сборки машин.
  • Как следует из презентации, автомобиль будет «точной копией» Aion Y Plus от китайского GAC. Этот кроссовер выпускается в Китае с 2021 года, но в России официально не продаётся.
  • Стоимость UMO 5 составит 2,4 млн рублей с учётом субсидии на электротранспорт. Его планируется использовать в качестве машины для таксопарков.
  • UMO 5 — переднеприводный электрокар мощностью 204 л. с. и запасом хода от 300 до 430 км в зависимости от сезона. Ёмкость батареи машины составляет 63 кВт·ч. Автомобиль оснащён светодиодной оптикой, мультимедиа с экраном 14,6 дюйма, шестью подушками безопасности и системой кругового обзора.

#новости #яндекс #электромобили

19
16
4
3
1
139 комментариев