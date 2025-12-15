Tesla начала тестировать в Остине роботакси без оператора в салоне

Акции компании приблизились к годовому максимуму.Источник: пользователь XВидео с пустым внедорожником Tesla Model Y появилось в соцсетях 13 декабря 2025 года, пишет TechCrunch. Илон Маск подтвердил, что компания начала тестировать поездки без оператора, но пассажирам они пока не доступны.После этого акции Tesla выросли на 4,9% и приблизились к годовому максимуму в $488,54, отмечает Reuters. Инвесторы и аналитики делают ставку на то, что компания сможет «быстро провести испытания» и запустить поездки без операторов. Тестировать роботакси в Остине Tesla начала в июне 2025 года. Пока поездки проходят в присутствии сотрудника компании, который контролирует безопасность поездки. Парк в городе составляет около 25-30 автомобилей, уточняет TechCrunch.С начала испытаний роботакси Tesla как минимум семь раз попадали в ДТП, следует из отчётности компании для Национального управления безопасности дорожного движения. Однако подробности этих аварий неизвестны.Данила БычковДеньги16:48Исследование: общее вознаграждение совета директоров Tesla в 2018-2024 годах составило более $3 млрд — «значительно» больше, чем в других американских ИТ-компаниях Такие крупные бонусы могут негативно сказываться на независимости директоров от главы компании Илона Маска, считают эксперты. #новости #tesla