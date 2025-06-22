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Таня Боброва
Транспорт

Tesla начала тестировать сервис роботакси в США

Пока по приглашениям.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FAdanGuajardo%2Fstatus%2F1936567490559234440%2Fphoto%2F1&postId=2057278" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@AdanGuajardo</a>
Источник: @AdanGuajardo
  • Компания запустила роботакси в Остине, штат Техас, 22 июня 2025 года. В городе находится её штаб-квартира.
  • Накануне запуска Tesla разослала приглашения на участие в тестах небольшой группе пользователей, писало Reuters. Один из них поделился деталями: например, предоставление услуги могут ограничить из-за погоды, а сам сервис будет работать ежедневно с шести утра до полуночи, но время могут скорректировать.
  • CNBC уточняет, что поездки будут разрешены только в тех частях города, которые Tesla «сочтёт самыми безопасными». Следить за машинами будут удалённые операторы. На переднем сиденье будет сотрудник Tesla, добавляло Reuters со ссылкой на приглашения.
Разрешённые зоны поездки в приложении роботакси. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FSawyerMerritt%2Fstatus%2F1936863068283154763&postId=2057278" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@SawyerMerritt</a>
Разрешённые зоны поездки в приложении роботакси. Источник: @SawyerMerritt
  • В парке — до 20 автомобилей Model Y, писала WSJ. Автомобили Cybercab без руля и педалей, представленные в октябре 2024 года, появятся позже, говорится на странице о роботакси. По словам главы компании Илона Маска, стоимость составит фиксированные $4,2 (около 330 рублей по курсу ЦБ на 22 июня 2025 года).
  • На той же странице можно подписаться на новости о начале работы сервиса в других городах. Tesla планирует запуск в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сан-Антонио.
Источник: @BLKMDL3
Источник: @cb_doge
  • Накануне запуска роботакси в Остине прошёл протест. Активисты считают, что частично автоматизированные системы вождения Tesla небезопасны. Маск же подчёркивал: «У нас суперпаранойя по поводу безопасности».
Евгения Евсеева
Транспорт
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Источник: Getty Images

#новости #tesla

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