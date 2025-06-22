Tesla начала тестировать сервис роботакси в США

Пока по приглашениям.Источник: @AdanGuajardoКомпания запустила роботакси в Остине, штат Техас, 22 июня 2025 года. В городе находится её штаб-квартира.Накануне запуска Tesla разослала приглашения на участие в тестах небольшой группе пользователей, писало Reuters. Один из них поделился деталями: например, предоставление услуги могут ограничить из-за погоды, а сам сервис будет работать ежедневно с шести утра до полуночи, но время могут скорректировать.CNBC уточняет, что поездки будут разрешены только в тех частях города, которые Tesla «сочтёт самыми безопасными». Следить за машинами будут удалённые операторы. На переднем сиденье будет сотрудник Tesla, добавляло Reuters со ссылкой на приглашения.Разрешённые зоны поездки в приложении роботакси. Источник: @SawyerMerrittВ парке — до 20 автомобилей Model Y, писала WSJ. Автомобили Cybercab без руля и педалей, представленные в октябре 2024 года, появятся позже, говорится на странице о роботакси. По словам главы компании Илона Маска, стоимость составит фиксированные $4,2 (около 330 рублей по курсу ЦБ на 22 июня 2025 года).На той же странице можно подписаться на новости о начале работы сервиса в других городах. Tesla планирует запуск в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сан-Антонио.Источник: @BLKMDL3Источник: @cb_dogeНакануне запуска роботакси в Остине прошёл протест. Активисты считают, что частично автоматизированные системы вождения Tesla небезопасны. Маск же подчёркивал: «У нас суперпаранойя по поводу безопасности».Евгения ЕвсееваТранспорт21 мар«Если вам не нравится, не покупайте, но машины сжигать-то зачем»: Илон Маск — о вандализме, «легионе» роботов и призыве «держаться за акции» Предприниматель провёл внеплановое собрание с сотрудниками Tesla.#новости #tesla